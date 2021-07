Este artigo é sobre Castelo Branco . Veja mais na secção Local

Uma mulher de 72 anos morreu hoje afogada na Barragem Marechal Carmona, no concelho de Idanha-a-Nova, disseram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco e do Comando-Geral da GNR.