Uma mulher octogenária morreu durante esta madrugada quando as chamas se aproximaram da sua habitação, na aldeia de Almeidinha, no concelho de Mangualde. Segundo o Mangualde Online, a mulher terá ficado "afilita" ao ver o incêndio cada vez mais próximo.

A informação foi entretanto confirmada pelo Observador junto do comandante Paulo Santos da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Este, no entanto, afirma que as circunstâncias quanto à sua morte ainda não foram apuradas.

A CNN fala numa paragem cardiorrespiratória.

Sobe assim para quatro o número de vítimas mortais causadas pelos incêndios. Na segunda-feira as autoridades anunciaram duas mortes, uma pessoa carbonizada em Albergaria-a-Velha e uma morte por ataque cardíaco em Sever do Vouga.

Na noite de domingo tinha morrido um bombeiro de “doença súbita” quando combatia as chamas em Oliveira de Azeméis