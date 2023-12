A polícia foi chamada ao local para responder a uma ocorrência de distúrbios em estabelecimento comercial, mais precisamente um talho, nas Caldas da Rainha.

De acordo com um comunicado do Comando Distrital da PSP de Leiria, quando os agentes chegaram ao local, procederam à detenção de uma mulher de 45 anos de idade por estar a causar distúrbios.

"Ao solicitarem à visada para abandonar o estabelecimento, esta recusou determinantemente apesar das insistências por parte dos polícias".

Segundo o relatório policial, já no exterior, a mulher continuou agitada e "não colaborante, dirigindo-se e tentando abrir a porta do veículo policial, pelo que foi impedida de o fazer. Nesta sequência, a visada puxou e tentou manietar um dos agentes, pelo que houve necessidade de recorrer a técnicas de mãos livres, utilizando-se a força estritamente necessária para tentar cessar tal conduta, vindo aquela a resistir ativamente e a agredir com murros um dos agentes", que foi posteriormente levado ao Centro Hospitalar Oeste-Norte de Caldas da Rainha.

A mulher foi para a esquadra onde foram "encetadas as necessárias diligências processuais" e colocada em liberdade, ficando obrigada a apresentar-se em tribunal nesta segunda-feira.