A fonte do Comando Territorial de Portalegre indicou à agência Lusa que a mulher, de 63 anos, foi ainda transportada com vida para as urgências do hospital de Abrantes, mas acabou por não resistir aos ferimentos.

As outras duas vítimas mortais, cujo óbito foi declarado no local do acidente, também são mulheres e tinham 82 e 69 anos, adiantou a mesma fonte, corrigindo a informação inicialmente avançada à Lusa pela Proteção Civil de que tinham ambas 70 anos.

Segundo a fonte da GNR, as três mulheres, todas residentes no concelho de Ponte de Sor, seguiam no automóvel envolvido na colisão frontal com uma carrinha ‘pick-up’.

O condutor e único ocupante da carrinha sofreu ferimentos ligeiros e também foi transportado para as urgências do Hospital de Abrantes.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo, o acidente, para o qual foi dado alerta às 06:29, ocorreu ao quilómetro 464 da Estrada Nacional (EN) 2, junto a Montargil, concelho de Ponte de Sor.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ponte de Sor e Mora, a GNR e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de 27 operacionais, apoiados por 11 veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e um ambulância de suporte básico de vida (SIV).