Os amigos de Matilda Campbell inicialmente passaram uma hora a tentar libertá-la enquanto estava pendurada de cabeça para baixo antes de chamarem a ambulância, avança o jornal The Guardian.

A operação para libertar esta mulher no Hunter Valley este sábado envolveu uma equipa de trabalhadores de emergência “multidisciplinares”.

Segundo as autoridades, foi necessário remover várias pedras pesadas para criar um ponto de acesso seguro. Depois de conseguirem criar um pequeno espaço, as autoridades conseguiram transportar, a mulher de 20 anos com os pés para cima por uma “curva em S apertada”, o que levou uma hora.

Um guincho especializado foi usado para mover uma pedra de 500 kg. Uma estrutura de madeira também foi construída para “garantir estabilidade” durante o resgate.

“Nos meus 10 anos como paramédico de resgate, nunca tinha encontrado um trabalho como este”, declarou Peter Watts, um paramédico especialista em resgate, nas redes sociais. “Foi desafiador, mas incrivelmente recompensador".

Campbell foi libertada com apenas pequenos arranhões e hematomas sete horas depois de entrar no buraco. Porém, segundo a autoridade responsável, a NSW Ambulance, o telemóvel não pôde ser recuperado.