Em comunicado, o departamento das mulheres do PS pronunciou-se sobre a decisão judicial, avançada esta semana pelo jornal Público, que permitiu a uma rapariga de etnia cigana, de 15 anos, que frequentava o 7.º ano, abandonar a escola, para ajudar a mãe, que está doente.

"Respeitando a autonomia dos tribunais e as decisões dos magistrados, as Mulheres Socialistas entendem que, nesta matéria, é urgente reforçar a formação dos magistrados, no sentido de se salvaguardar, sempre e inequivocamente, o superior interesse das crianças e dos jovens, tal como consta na Convenção sobre os Direitos da Criança, em 1989 pelas Nações Unidas", refere o texto.

Para a mulheres socialistas, esta convenção, ratificada por Portugal em 21 de setembro de 1990, "não é apenas um conjunto de princípios gerais sobre os direitos das crianças", representando "um vínculo jurídico para os Estados que a subscreveram, ficando estes obrigados a transpor para o direito interno as normas aí consagradas e dando cumprimento efetivo aos direitos que a mesma estabelece".

Reafirmando o "princípio da escolaridade obrigatória deve aplicar-se a todas as crianças e jovens, independentemente das suas caraterísticas e da sua identidade cultural", as mulheres do PS pretendem "um trabalho articulado entre várias instâncias, no sentido de se sensibilizar esta comunidade, em particular, para a importância da Educação”.