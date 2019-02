As Mulheres Socialistas voltaram hoje a reivindicar a igualdade salarial entre homens e mulheres, insistindo na necessidade de resolver o “problema persistente das disparidades” entre salários.

“O dia de hoje, 27 de fevereiro de 2019, marca a data até à qual as mulheres precisam de trabalhar para poderem ganhar o mesmo montante que os homens ganharam o ano passado. Simboliza a percentagem da diferença de pagamento entre mulheres e homens no mercado de trabalho Europeu”, referem as Mulheres Socialistas -– Igualdade e Direitos (MS-ID) em comunicado.

Sublinhando que “a igualdade salarial entre mulheres e homens ainda não é uma realidade na Europa”, as Mulheres Socialistas notam que “se o chamado gap salarial ou ‘pay gap’ (intervalo salarial) diminuir”, será possível assinalar mais cedo a data que marca o dia até ao qual as mulheres precisam de trabalhar para poderem ganhar o mesmo que os homens ganharam o ano passado .

Na nota, as Mulheres Socialistas recordam ainda que, em Portugal, a lei para combater as desigualdades salariais entrou em vigor em 21 de fevereiro, “o que obrigará as empresas a estabelecer dispositivos que demonstrem o seu cumprimento”.

No comunicado é citada a Presidente das Mulheres Socialistas do Partido Socialista Europeu, Zita Gurmai, que defende que “está na hora de agir para acabar com a desigualdade salarial”: “Estamos fartas de salários mais baixos e de tratamento desigual”.

De acordo com dados do Eurostat de 2016, as mulheres ganham na Europa em média 16% menos em relação aos homens.

“O Partido Socialista Europeu apoia uma campanha intitulada 'Equal Pay Campaign' que define os planos para uma estratégia de igualdade de género ao nível da União Europeia e que tem como finalidade eliminar desigualdades a nível dos salários e das pensões, combater o assédio sexual e a violência de género e assegurar que cada pessoa tem acesso aos seus direitos sexuais e reprodutivos”, lê-se ainda na nota das Mulheres Socialistas.