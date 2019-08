A proposta que prevê a abertura do concurso público internacional para a construção de um pavilhão multiusos na zona dos Arcos do Sardão, no valor de oito milhões de euros, foi esta tarde aprovada com os votos favoráveis da maioria PS e duas abstenções do PSD.

Os sociais-democratas, além de questionarem "a utilidade e prioridade desta obra para os gaienses", questionaram a cabimentação do projeto e consideraram que a Assembleia Municipal não está a ser respeitada porque, lê-se numa declaração de voto partilhada pelo vereador Cancela Moura, este órgão "a seu tempo terá a competência para aprovar aquele instrumento de gestão financeira, e anunciar já um grande investimento que não passa tão-só, pelas razões aduzidas, de uma manifestação de vontade".

Em resposta, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, apontou que "a dotação orçamental só é ativada no momento da adjudicação" e rejeitou a ideia de que a Assembleia Municipal esteja a ser desrespeitada.

"A Assembleia Municipal aprovou o plano para 2019 que conta com o projeto para o multiusos. Não estou a desrespeitar a Assembleia Municipal, estou a cumprir o que esta aprovou. Rejeito a tentativa do senhor vereador de passar um atestado de ilegalidade ao executivo", disse Eduardo Vítor Rodrigues.