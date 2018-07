O defesa e capitão da Suécia Andreas Granqvist disse hoje esperar levar a melhor no duelo com o britânico Harry Kane, no jogo dos quartos de final do Mundial2018 de futebol, marcado para sábado.

“Harry Kane é um excelente avançado e vai ser muito duro enfrentá-lo, mas vamos fazer todos os possíveis para o travar”, afirmou Granqvist, aludindo ao avançado do Tottenham, melhor marcador da prova com seis golos. Depois de cinco temporadas nos russos do Krasnodar, Granqvist vai regressar ao Helsingborgs e recusou pensar mais além do que o jogo dos ‘quartos’. “Nós pensamos jogo a jogo. Estar nos quartos de final de um Mundial já é algo muito significativo. Há que ir passo a passo. Esperamos conseguir um bom resultado amanhã [no sábado] e, se o conseguirmos, então pensar no próximo”, referiu o defesa central, que foi pai pela segunda vez durante o torneio. Suécia e Inglaterra vão defrontar-se no sábado, a partir das 15:00 (horas em Lisboa), em Samara, em jogo dos quartos de final do Mundial2018.