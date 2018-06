O treinador Fabio Capello destacou hoje a condição física de Cristiano Ronaldo durante o Mundial2018, sublinhando que o penálti conquistado pelo futebolista frente à Espanha teve origem num drible rápido que não se via há muito.

Em entrevista à imprensa italiana, o ex-selecionador de Inglaterra e Rússia elogiou o grande início do jogador português, que se estreou com um ‘hat-trick’ no empate na sexta-feira frente à seleção espanhola (3-3), no primeiro jogo de Portugal no Grupo B do Campeonato do Mundo, na Rússia.

“O Ronaldo chegou a esta competição em grandes condições físicas. A grande penalidade [a favor de Portugal] teve origem num drible com uma velocidade que não se via há muito tempo”, justificou.

O técnico italiano, de 72 anos, considerou ainda que a federação espanhola se precipitou em relação ao caso de Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, que foi despedido do cargo de selecionador de Espanha a dois dias do início do Mundial2018, após ter chegado a acordo com o Real Madrid.

“Houve arrogância por parte do Real Madrid em negociar com o técnico sem avisar a seleção, mas sabemos como é [o presidente dos ‘merengues’] Florentino Perez. Contudo, considero que a Federação se precipitou quando despediu o treinador”, referiu Capello, que também já comandou o conjunto madrileno, no qual venceu dois campeonatos.

O ex-jogador, que na última época dirigiu os chineses do Jiangsu Suning, felicitou ainda o seu antigo jogador Fernando Hierro, que substituiu Lopetegui no comando técnico da ‘roja’.