‘Orfã’ de Haaland, a equipa comandada por Stale Solbakken foi ineficaz e fica, a uma jornada do final, em terceiro lugar do grupo G, com os mesmos 18 pontos da Turquia — que tem melhor diferença de golos marcados e sofridos.

Na frente estão os Países Baixos, que podem tirar grandes dividendos do empate dos noruegueses e garantirem já hoje o primeiro lugar do grupo, caso vençam mais logo na visita ao Montenegro, e, assim, o apuramento direto para o Mundial do Qatar.

Os holandeses dependem apenas de si para resolverem hoje a questão, e quando na última jornada recebem a Noruega.

Dos jogos do grupo disputados de tarde, a Turquia aproveitou o empate da Noruega para subir ao segundo lugar, de acesso aos ‘play-offs’ para o Mundial, depois de golear em casa Gibraltar por 6-0.

Maior importância teve a goleada, quando o segundo critério de desempate é a diferença entre golos marcados e sofridos.

Os turcos têm os mesmos 18 pontos da Noruega, que cai para terceiro, mas 25 golos marcados e 15 sofridos (saldo de 10), melhor registo que os 15-6 dos nórdicos (saldo de nove).

Mais cedo, no grupo D, no qual a França se pode apurar já hoje — se vencer em casa o Cazaquistão -, a Finlândia subiu ao segundo lugar, após bater fora a Bósnia, por 3-1, afastando desde já a equipa dos Balcãs da luta pelo apuramento.

A Finlândia, que jogou reduzida a 10, por expulsão de Raitala, aos 37 minutos, conseguiu, ainda assim, sair de Zenica com três importantes pontos, num jogo em que Forss (29 minutos), Lod (51) e O’Shaughnessy (73) marcaram para os finlandeses, e Menalo para a Bósnia (69).

No grupo, a França lidera com 12 pontos — que hoje pode transformar em ‘inacessíveis’ 15 -, pelo que é expectável, com um triunfo gaulês, que Finlândia (11 pontos) e Ucrânia (nove) lutem pelo segundo lugar.

Os finlandeses recebem na terça-feira a campeã mundial França, e a Ucrânia visita a Bósnia.