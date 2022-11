A seleção portuguesa de futebol vai partir hoje rumo ao Qatar, onde, entre 20 de novembro e 18 de dezembro, vai decorrer o Campeonato do Mundo de 2022, ficando integrada no grupo H, com Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

Pouco menos de 24 horas depois de ter goleado 4-0 a Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, os 26 'eleitos' de Fernando Santos partem para o Qatar com a ilusão de voltarem a surpreender o mundo do futebol, tal como o fizeram em 2016, quando Portugal se sagrou campeão europeu. A partida para Doha está agendada para as 12:30, estando a chegada a Doha prevista para as 23:00 locais (20:00 em Lisboa). Portugal estreia-se no Mundial no dia 24 de novembro, frente à seleção do Gana. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram