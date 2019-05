No âmbito do referido plano, a autarquia, através dos seus técnicos, anuncia que vai colocar armadilhas, em locais estratégicos, "com atraente para a captura das vespas fundadoras com permanência durante dois meses".

"Estas armadilhas têm uma função muito específica e inserem-se na estratégia de mitigação da praga para o ano 2019", explica a fonte.

A autarquia pede à população daquele concelho da região da Serra da Estrela que as armadilhas "sejam preservadas" e que, caso detetem "alguma situação anómala", contactem o município.

"A vespa asiática, cujo nome científico é vespa velutina, é uma espécie de vespa nativa do Sudeste Asiático, tendo sido confirmada a sua presença em território nacional em 2011, sendo que entretanto já foi avistada em mais de 12 distritos", indica a nota.

A referida vespa "é considerada perigosa, agressiva e predadora, uma vez que começou a atacar colmeias e a matar abelhas".

"Considerada uma espécie invasora problemática para a sustentabilidade dos ecossistemas, uma vez que se alimenta de abelhas e vespas nativas, coloca em perigo as colónias e a atividade apícola no nosso país", conclui a Câmara Municipal de Gouveia.