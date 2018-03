Durante a reunião com a Comissão de Agricultura e Mar, em conjunto com o Grupo de Trabalho - Acompanhamento da Temática da Floresta Portuguesa e dos Incêndios, constituído no âmbito desta Comissão, que decorreu esta tarde na Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, Diogo Mateus afirmou que é necessário "repensar o critério público fiscal" existente "relativamente à proteção das florestas".

"Não deixa de ser curioso que o país e - foi aprovado por unanimidade - achou que era melhor dar beneficio fiscal a quem vai tratar dos cães ao veterinário do que quem trata da floresta", lançou o presidente da Câmara de Pombal (PSD).

Segundo Diogo Mateus, as pessoas que perderam coisas nos incêndios "têm um rendimento baixo, menos voz, vivem mais isoladas, não têm contabilidade organizada e não podem sujeitar a nenhum tipo de desconto nenhum trabalho que façam na floresta".

Além disso, "são taxadas no IRS em função das vendas e tudo o que são despesas inerentes não fazem parte da sua exploração".

"Este estímulo fiscal é mais importante do que o combate ao veterinário que não passa recibo e o benefício às pessoas que nas cidades têm de tratar das unhas dos cães", defendeu.

A presidente da Câmara da Marinha Grande, Cidália Ferreira, lembrou o elevado número de árvores que arderam neste território e que a falta de arvoredo poderá trazer "problemas de saúde pública".

"Estas árvores protegiam o nosso território das areias marítimas e hoje ao visitar a mata vi que as dunas estão junto das nossas casas, onde ficaram ao longo destes séculos, mas estavam protegidas pelas árvores que foram queimadas. É um pulmão ambiental que desapareceu", sublinhou.