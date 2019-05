"Os municípios que pretendam participar no projeto-piloto devem no prazo de 30 dias contados da entrada em vigor da presente portaria manifestar a sua intenção de participar no projeto-piloto junto da DGEG [Direção-Geral de Energia e Geologia], desde que demonstrem ter capacidade e possuir ou dispor de meios para o cumprimento" das obrigações, refere o diploma que altera a portaria publicada em agosto de 2018.

Na primeira versão estava previsto o projeto-piloto da tarifa social para o gás de garrafa avançar em 10 municípios, sendo agora alargado "a todos os municípios que a ele pretendam aderir, assegurando-se por esta via um maior número de potenciais beneficiários".

Os municípios têm de cumprir um conjunto de obrigações, nomeadamente "dispor de instalações que reúnam as condições técnicas, de segurança e logísticas necessárias à comercialização de GPL engarrafado" e "garantir o normal funcionamento do local de venda, incluindo um período de atendimento mínimo de sete horas diárias nos dias úteis".

São os municípios que terão de assegurar a "cobrança da tarifa solidária aos respetivos beneficiários, pela venda das garrafas de GPL, obrigando-se a manter o competente registo contabilístico e a proceder, mensalmente, à entrega de tais montantes ao operador, no prazo de cinco dias úteis após a apresentação, por este, de documento de resumo onde conste o número de garrafas vendidas, feito com base nos dados do sistema informático de gestão, a ser disponibilizado pelo operador".