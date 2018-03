Das coleções do museu fazem parte cartas marítimas, fardamentos, embarcações, como a galeota real, ou o hidroavião que fez a primeira travessia aérea do oceano Atlântico Sul, entre outras peças, como parte do recheio do iate real Amélia.

Inicialmente, o museu funcionou junto da Escola Naval, na Sala do Risco, em Lisboa, onde, em 1916, um incêndio consumiu parte do seu espólio. Em 1936, a Escola Naval passou a funcionar no Alfeite, em Almada, e o museu separou-se definitivamente da instituição, mas manteve-se na Sala do Risco.

Em 1949, com a doação da coleção de Henrique Maufroy de Seixas, o Museu de Marinha instalou-se nas Laranjeiras, em Lisboa, no Palácio dos Condes de Farrobo. Em agosto de 1962, o renovado Museu de Marinha abriu portas na ala oeste do Mosteiro dos Jerónimos.

A Armada salienta que o museu “procura mostrar a Marinha no seu sentido lato, isto é, nas várias vertentes: militar, comércio, pesca e lazer”, e das suas coleções fazem parte peças do período do Império Romano, mas “o discurso museológico começa essencialmente no período áureo dos Descobrimentos Portugueses” (séculos XV e XVI), até ao século XX.