“Atendendo a que na véspera de Natal os serviços dependentes apresentam fraca afluência de público, determino que todos os museus, palácios e monumentos sejam encerrados no dia 24 de dezembro”, pode ler-se no despacho da diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva, hoje divulgado na página da DGPC.

Os mesmos equipamentos estão encerrados no dia 31 na sequência da tolerância de ponto decretada pelo Governo.

A DGPC tem a seu cargo a “gestão direta de 23 monumentos e museus, onde se incluem cinco monumentos inscritos na lista do património mundial da UNESCO e 15 museus nacionais”, que vão desde o Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, ao Convento de Cristo, em Tomar, passando pelo Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto.