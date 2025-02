Músico e produtor musical, Renato Júnior tinha apresentado no final de janeiro, em Lisboa, o concerto “Licence to Sing”, dedicado a temas da série de filmes James Bond, com a participação de Mimicat e Rita Redshoes, entre outros.

Renato Júnior compôs para televisão, cinema, teatro, produziu álbuns para nomes como UHF e Ney Matogrosso, e esteve na produção de vários espetáculos e projetos de homenagem a figuras como Natália Correia, José Carlos Ary dos Santos e Simone de Oliveira.

De acordo com a biografia na página oficial, Renato Júnior nasceu a 04 de janeiro de 1966 em Lisboa e era músico profissional desde os 16 anos, tendo estudado no Conservatório Nacional e na Academia de Amadores de Música.

Foi clarinetista e baterista na orquestra juvenil da Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense e a estreia profissional deu-se em 1985 como músico nas peças “UBU 2002 Odisseia no Terreiro do Paço” e “O Jardim das Cerejas” no Teatro Aberto, em Lisboa.

Na página oficial lê-se ainda que Renato Júnior fundou as bandas Odisseia Latina, Kan Kan Klan – que participou no primeiro Concurso de Música Moderna do Rock Rendez Vous - , Ópera Nova e Barbarella, e chegou a fazer parte dos UHF.

Trabalhou como produtor musical para o encenador Filipe La Féria, produziu para o programa televisivo de talentos Operação Triunfo, da RTP, escreveu música para telenovelas, programas infantis, séries juvenis e também para publicidade.

Em 2019 lançou o álbum “Uma mulher não chora”, com a participação de nomes como Ana Bacalhau, Rita Redshoes e Kátia Guerreiro, e que transpôs depois para palco, inserido nas comemorações do Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra a Mulher.

Mais recentemente editou o álbum “Natália é quando uma mulher quiser”, com música que compôs para textos da escritora Natália Correia, sobre quem já tinha feito o espetáculo “Natália 100 anos”.

Em 2024 estreou o espetáculo “A mulher é uma arma”, para celebrar as conquistas da mulher com a Revolução dos Cravos e para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, envolvendo cantoras com quem habitualmente trabalhava: Ana Bacalhau, Katia Guerreiro, Luanda Cozetti, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Rita RedShoes, Sofia Escobar e Viviane.

Durante a pandemia, Renato Júnior chegou a criar uma plataforma onde artistas, técnicos, autores pudessem colocar à venda objetos com algum simbolismo e cujas receitas de venda revertessem para os próprios ou para benefício de entidades como a União Audiovisual e a Casa do Artista.

Renato Júnior tinha ainda formação em Marketing, Publicidade, Relações Públicas e Jornalismo e foi jornalista durante uma década no grupo Rádio Renascença.