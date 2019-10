Esta será a última reunião deste órgão da AMMG, que dará lugar à Assembleia de Representantes, conforme proposta da alteração dos Estatutos, para ficarem em linha com o novo Código das Associações Mutualistas, depois de a proposta de alteração feita pela comissão de revisão, eleita em março, ter tido ‘luz verde’ do Ministério do Trabalho.

Face a notícias que davam conta da possível saída do presidente da AMMG, Tomás Correia, no último Conselho Geral da instituição, o próprio garantiu, entretanto, que não sairá da associação nessa data.

“Não estou a ser afastado. E não me condicionam com essa conversa. Dia 24 não saio de certeza absoluta. Podem ficar tranquilos”, disse o líder da Mutualista Montepio aos jornalistas na semana passada.

Os jornais Público, Expresso e Económico noticiaram que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) se prepara para chumbar os requisitos de idoneidade que permitiriam que Tomás Correia se mantivesse à frente da associação.