Um único caso de Covid-19 na cidade australiana de Perth, a quarta mais populosa do país, levou as autoridades a decretar cinco dias de confinamento obrigatório para os quase dois milhões de habitantes da região.

Em causa está o primeiro caso de transmissão comunitária no estado da Austrália Ocidental em dez meses. O infetado é um segurança de um hotel onde quem chega do estrangeiro faz quarentena.

As autoridades acreditam que o segurança, de 20 anos, foi contagiado por um dos viajantes que ficou no hotel.

Restaurantes, cafés e cinemas foram fechados e o confinamento estará em vigor até sexta-feira. Estava previsto o regresso às aulas esta segunda-feira, após as férias de verão no hemisfério sul, mas este será adiado uma semana.

As autoridades australianas conseguiram travar uma propagação geral do novo coronavírus no território. Com 25 milhões de habitantes, a Austrália contabilizou cerca de 28.700 casos de Covid-19 e 909 mortos desde o início da pandemia.

A Austrália aprovou na semana passada a vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer e as primeiras doses deverão ser administradas a partir do final de fevereiro.