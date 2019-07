Desde o final do mês de junho, que crianças e adolescentes internados naquela unidade do Centro Hospitalar de Leiria são visitados por ‘nuvens', que entram nos quartos às 20:30 em ponto, de camisola azul-bebé vestida e sacola ao ombro, onde transportam os livros escolhidos previamente, de acordo com a idade dos utentes.

"Este projeto tem a particularidade de contribuir para a boa higiene do sono, um dos problemas que se tem vindo a agravar. Cada vez mais as crianças se deitam mais tarde, os pais ficam a dormir com elas ou levam-nas para a sua cama, o que cria uma péssima higiene do sono", alertou à agência Lusa o diretor da Pediatria, Bilhota Xavier.

Ana Carvalho, Joana Bernardes, Rosário Oliveira e Teresa Faria são quatro das cerca de 80 voluntárias que compõem o núcleo de Leiria da Associação "Nuvem Vitória".

"O voluntariado é algo muito positivo. É o nosso grãozinho para ajudar a tornar o mundo melhor. Contribuímos para proporcionar bons momentos num espaço diferente, como o ambiente de um hospital", afirma Joana Bernardes, terapeuta de acupuntura.

Teresa Faria, empregada de escritório, perdeu um filho com 26 anos, vítima de cancro. Garante que é uma ‘nuvem' porque o seu filho a "empurrou". Depois de um período em que tinha dificuldade em estar com crianças, porque apenas via nelas o seu "sofrimento" e a "dor" dos pais, esta voluntária mudou de atitude quando um bebé lhe abriu os braços a pedir colo.