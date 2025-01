Os escritórios da Shein são em Singapura, mas a grande força laboral está localizada na China, concretamente na zona de Cantão. A BBC fez uma reportagem em Panyu, o bairro conhecido como 'vila Shein", onde existe um aglomerado de fábricas que fornece o maior retalhista de fast fashion do mundo. As críticas surgiam a cada esquina, com vários funcionários a revelarem como são os seus dias de trabalho.

"Se houver 31 dias num mês, trabalharei 31 dias", disse um trabalhador à BBC, salientando que a grande maioria disse que só tem um dia de folga por mês.

"Descobrimos que o coração deste império é uma força de trabalho que se senta atrás de máquinas de costura durante cerca de 75 horas por semana, em violação das leis laborais chinesas", lê-se na reportagem.

Apesar de ter apenas cinco anos de existência, a Shein tem um valor de mercado de 60 mil milhões de dólares. Contudo, desde o início que a sua ascensão meteórica foi marcada por controvérsias sobre o tratamento dado aos trabalhadores

"Normalmente trabalhamos 10, 11 ou 12 horas por dia", diz uma mulher de 49 anos de Jiangxi, que não quis ser identificada. "Aos domingos trabalhamos menos cerca de três horas."

As fábricas são contratadas para produzir roupa por encomenda. Por exemplo, se as calças chino forem um sucesso, as encomendas aumentarão e a produção também. As fábricas contratam então trabalhadores temporários para satisfazer a procura que os seus empregados permanentes não conseguem satisfazer.

"Ganhamos tão pouco. O custo de vida é agora tão elevado", diz uma empregada, acrescentando que espera ganhar o suficiente para enviar de volta para os seus dois filhos que estão a viver com os avós.

"Somos pagos à peça. Depende de quão difícil é o artigo. Algo simples como uma t-shirt custa um ou dois yuans [menos de um dólar] por peça e consigo fazer cerca de uma dúzia numa hora."

De acordo com a reportagem, o horário de trabalho padrão parece ser das 8h00 até bem depois das 22h00. De acordo com as leis laborais chinesas, refira-se, a média de trabalho não ão deve exceder as 44 horas, mas, aparentemente, na vila shein chegará às 75 horas.