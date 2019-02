Dia 14 de fevereiro, dia dos Namorados, foi a data escolhida pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade para lançar a campanha #NamorarMemeASério. O objetivo expor comportamentos que são sinais claros de situações de violência, quer seja física, psicológica ou sexual.

A campanha #NamorarMemeASério é lançada em conjunto com várias ONG e Associações e Federações académicas e tem como rostos figuras públicas próximas do público mais jovem: Alice Trewinnard, Cátia Domingues, Carolina Torres, Diogo Faro, Maria Seixas Correia, Mariana Monteiro.

Paralelamente, foi também hoje divulgado o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro 2019, realizado pela UMAR, com o apoio da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, que mostra que 58% de jovens que namoram ou já namoraram reportam já ter sofrido pelo menos uma forma de violência por parte de atual ou ex-companheiro/a; e 67% de jovens consideram como natural algum dos comportamentos de violência.

O estudo aponta para a elevada prevalência e legitimação de formas específicas de violência como a violência psicológica, aquela exercida através das redes sociais ou as atitudes de controlo (sobre vestuário, hábitos de convívio ou outros comportamentos).

“Se não gosta que uses maquilhagem”, “se a discussão acaba sempre com uma ameaça”, “se te humilha frente a outras pessoas” ou “quando te proíbe de falar com outras pessoas”, são sinais de violência que a campanha pretende combater. “Se o teu namorado ou namorada tem atitudes que te deixam desconfortável, com o objetivo de te controlar, dominar ou humilhar, isso é um sinal de que algo está errado e isso não é um namoro a sério”, é uma das mensagens principais da campanha. A campanha salienta ainda que a violência é crime público e que, por isso, cabe a todos denunciá-lo, podendo essa denúncia ser feita para o número 800 202 148.

Na campanha #NamorarMemeASério participam as seguintes organizações: Associação Corações Com Coroa (CCC), Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), Associação para o Planeamento da Família (APF), Graal - Associação de Carácter Social e Cultural, HeForShe Portugal, Movimento Democrático de Mulheres (MDM), Associação Plano I, União das Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), Associação Académica de Coimbra, Associação Académica da Universidade do Algarve, Associação Académica da Universidade de Aveiro, Associação Académica da Universidade da Beira Interior, Associação Académica da Universidade de Évora, Associação Académica da Universidade do Minho, Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Associação Nacional de Estudantes de Medicina, Federação Académica do Desporto Universitário, Federação Académica de Lisboa, Federação Académica do Porto, Federação Nacional de Associações de Estudantes de Enfermagem, Federação Nacional de Associações de Estudantes do Ensino Superior Politécnico e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG).