Guardas prisionais concentram-se frente à cadeia de Vale de Judeus, na sequência de uma convocatória do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), depois da fuga de cinco reclusos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus a 07 de setembro, com o principal objetivo de demonstrar a união e a força do Corpo da Guarda Prisional "numa altura em que, pelas piores razões, todas as denúncias e reivindicações da direção do SNCGP nos últimos 4 anos estão finalmente a ser ouvidas, nomeadamente pela ministra da Justiça", em Vale de Judeus, Azambuja, 07 de outubro de 2024. CARLOS BARROSO/LUSA

Lusa