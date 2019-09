Questionado se se arrepende de não ter feito uma coligação pré-eleitoral com o CDS, Rio respondeu negativamente.

“Não, a única vantagem da coligação pré-eleitoral é realmente o método de Hondt. Por meras razões matemáticas, as coligações acabam por dar mais dois ou três deputados no final. No entanto, acho que apesar de tudo é saudável que os partidos se apresentem em listas próprias, como se apresentaram em 2011 e depois fizeram Governo”, recordou.

O líder do PSD considerou que em 2015 “fazia sentido” PSD e CDS irem a votos em listas conjuntas, depois de quatro anos coligados no Governo, tal como nas listas da Aliança Democrática (AD) de Sá Carneiro, em que, no final dos anos ’70, “era preciso uma grande frente à direita do PS”.

“Hoje não, é saudável os partidos irem com listas próprias, têm os seus projetos, marcam algumas diferenças, quanto mais não seja na postura e na maneira de estar, para lá da componente ideológica. E depois há um resultado eleitoral e o lógico é que, sendo necessário para formar uma maioria, haja uma coligação”, considerou.

Rio repetiu que nunca perdeu uma eleição e lembrou que as que ganhou “foram todas com o CDS”, frisando, contudo, que quaisquer coligações “têm muito a ver com as afinidades entre as lideranças”.

“O dr. Francisco Sá Carneiro e o professor Freitas do Amaral ligavam bem, o dr. Pinto Balsemão com o professor Freitas do Amaral não ligavam bem”, disse.

Questionado se Rui Rio ligaria bem com Assunção Cristas, respondeu, depois de uma pausa: “Eu penso que há condições para ligar bem, pode não ligar, só a experiência o dirá, mas não vejo razões porque não há de ligar bem”.

“Se tivesse sido há uns anos talvez [fosse] mais difícil, agora ela tem mais experiência, esteve no governo uns anos, é líder do CDS há uns anos… A experiência, a força da idade, isso é suficiente para as pessoas encaixarem na política”, considerou.

Sobre a importância deste período de pré-campanha, muito marcado por debates e entrevistas, o líder do CDS admitiu ser “um tempo que vale bastante”, considerando que há mais indecisos até ao fim do que há alguns anos.

“Tem importância o todo. No caso do Governo, os quatro anos da governação, tem importância nos partidos da oposição o que foram dizendo e fazendo ao longo desses quatro anos (…) É um tempo que vale bastante, depois ainda tem a campanha eleitoral propriamente dita que também vai contar”, considerou.

Rio diz que faz sentido uma coligação pós-eleitoral com o CDS na Madeira

O presidente do PSD, Rui Rio, considera que faz todo o sentido fazer uma coligação pós-eleitoral com o CDS na Madeira, se os sociais-democratas não ganharem por maioria absoluta.

“Aquilo que me dizem da Madeira é que isso está ajustado e se o PSD ganhar, mas sem maioria absoluta – o que não deixa de ser uma vitória se o fizer, porque são muitos anos (…) – se houver uma perda, ou houver uma vitória mas não chega lá, as informações que eu tenho é que há condições para fazer essa coligação”, diz Rui Rio, numa entrevista à Lusa, que será divulgada na íntegra no próximo domingo.

Segundo o presidente do PSD, durante muitos anos tal cenário não se colocava porque – diz – “como o Dr. Alberto João Jardim cilindrava tudo e ganhava tudo, não tinha de estar com grandes meiguices para com a oposição (…) e por sua vez o CDS, como era oposição, tinha de estar contra o PSD”.

Questionado sobre se um mau (ou “menos bom”) resultado do PSD na Madeira poderia contagiar o desempenho no partido nas eleições legislativas, Rui Rio reconheceu que “para o bem e para o mal, contagia sempre um bocadinho”.

As eleições regionais na Madeira realizam-se em 22 de setembro e as legislativas em 06 de outubro.

* Luísa Meireles e Sara Madeira (texto) e Miguel A. Lopes (fotografia), da agência Lusa