No dia de ontem, a PSP de Lisboa identificou todos os automobilistas que atravessaram a Ponte 25 de Abril, no sentido norte-sul, no âmbito das medidas para travar movimentos desnecessárias em altura de pandemia.

Hoje, o Ministério da Administração Interna (MAI) esclareceu que "o facto de não ser obrigatória a apresentação de um documento que justifique a circulação rodoviária em período de Estado de Emergência - onde vigora o dever geral de recolhimento - tal não afasta a plena competência de fiscalização rodoviária das Forças de Segurança;

O esclarecimento surge face à capa do jornal “Público” deste domingo, dia 29 de março, com o título "Polícias pedem justificação de viagem sem base legal".

Informa ainda o comunicado que, durante o Estado de Emergência, "as Forças de Segurança têm legitimidade para não só restringir a circulação rodoviária e/ou interromper vias, como também para determinar o regresso a casa em todos os casos de manifesta violação do dever geral de recolhimento", pode ler-se.

Apesar disso, "as declarações emitidas por algumas entidades empregadoras, não sendo obrigatórias, facilitam a comprovação pelos cidadãos que se estão a deslocar de ou para o local de trabalho, tal como a comprovação de local de residência justifica a deslocação, como a necessidade de atravessar, por exemplo, a Ponte 25 de Abril para o regresso a casa".