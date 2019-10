Segundo o secretário-geral do PS, além do rescaldo dos fogos, começou logo a preparar o processo de reconstrução".

"Se me perguntam se devia ser mais calmo, claro que sim. Mas foi uma calúnia que me ofendeu. Todos temos o nosso limite em relação àquilo que podemos suportar. Para mim é profundamente insultuoso esta campanha que a direita persiste em fazer", disse ainda aos jornalistas.

Antes deste incidente, era visível a satisfação dos dirigentes socialistas com a adesão de simpatizantes e militantes do PS à tradicional ação de rua deste partido, entre o Chiado e o Terreiro do Paço.

António Costa fez o percurso pelas ruas do Carmo e Augusta sempre acompanhado pela sua mulher, Fernanda, bem como pelo presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, pelo seu ministro das Finanças, Mário Centeno, e pelo presidente do partido, Carlos César.

Nos contactos que teve de rua, o líder socialista recebeu muitas mensagens de apoio, numa ação em que não houve bombos e banda de música por respeito à morte do antigo ministro, fundador e primeiro líder do CDS, Freitas do Amaral, na quinta-feira.

De registar ainda que, no Largo Camões, após o tradicional almoço socialista na Cervejaria Trindade e antes de iniciar a descida do Chiado, António Costa encontrou-se uma delegação de cerca de 30 elementos dos sociais-democratas suecos que se encontram em Portugal.

O incêndio que deflagrou há dois anos em Pedrógão Grande e que alastrou a concelhos vizinhos provocou a morte de 66 pessoas e 253 feridos, sete dos quais graves, e destruiu cerca de meio milhar de casas e 50 empresas.

Mais de dois terços das vítimas mortais (47 pessoas) seguiam em viaturas e ficaram cercadas pelas chamas na Estrada Nacional 236-1, entre Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, no interior norte do distrito de Leiria, ou em acessos àquela via.