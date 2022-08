"Eu também sou humana", declarou Marin, com voz quebrada e olhos vermelhos, durante um ato organizado pelo seu partido, o Partido Social Democrata (SPD), em Lahti, no sul da Finlândia, segundo os media finlandeses.

"Isto é algo privado, é alegria e vida", declarou, com os olhos marejados. "Mas eu não faltei um único dia de trabalho", defendeu.

Na semana passada, surgiram na internet alguns vídeos da chefe de Governo, em que Marin aparece divertindo-se com amigos e celebridades.

Alguns acusam-ma de se ter comportado de forma inadequada para o cargo que ocupa enquanto outros defendem o seu direito a desfrutar de um evento privado na companhia dos seus amigos.

Para "dissipar qualquer suspeita" de uso de drogas — acusação que circulou pelas redes sociais e foi aproveitada pelos seus adversários políticos —, Sanna Marin fez um exame toxicológico na semana passada, que deu negativo.

"Quero acreditar que as pessoas observam o que fazemos enquanto trabalhamos e não o que fazemos no nosso tempo livre", declarou nesta quarta-feira, admitindo que a semana passada foi "muito difícil".

Já ontem, Marin, a primeira-ministra mais jovem da Europa, voltou às primeiras páginas dos jornais ao pedir desculpa por outro caso: uma fotografia tirada na residência oficial em julho.

Apesar de a líder não aparecer na imagem, divulgada pelos media finlandeses, nela surgem duas mulheres a beijar-se e com os seios expostos, apenas cobertos com um sinal em que está escrito "Finlândia", sendo que uma delas, influenciadora das redes sociais e e ex-candidata ao título de Miss Finlândia, terá feito a publicação. uma "influenciadora" , que aparece na imagem.

Marin confirmou que a fotografia agora divulgada tinha sido tirada numa casa de banho da residência oficial dos primeiros-ministros finlandeses, Kesäranta, depois de um festival de música no início de julho.

"Na minha opinião, esta foto não é apropriada, peço desculpa por isso. Esta foto não deveria ter sido tirada", disse Marin na terça-feira, segundo a emissora finlandesa YLE.

Segundo Marin, o convívio que aconteceu depois do festival era uma festa privada, sendo que os nomes de todos os convidados foram fornecidos aos seguranças da propriedade, localizada no norte de Helsínquia.

A moradia oficial de dois andares, construída em 1873, tem uma sauna à beira-mar, um cais e um campo de ténis.

"Estávamos a utilizar as instalações de sauna e a área do jardim, mas não passámos tempo dentro da Kesäranta, apesar de as casas de banho dos hóspedes do andar de baixo terem sido utilizadas", admitiu Marin.

De acordo com um dos principais jornais da Finlândia, Helsingin Sanomat, cresce a frustração entre os membros do Partido Social Democrata da primeira-ministra e, apesar de ninguém pressionar Marin a demitir-se, alguns membros entrevistados pelo jornal criticaram o seu comportamento no meio da guerra com a Ucrânia e a candidatura pendente do país à NATO.

Marin, a primeira-ministra mais jovem do mundo, lidera uma coligação governamental de cinco partidos e ganhou, ao longo do mandato, elogios pela firmeza com que respondeu à pandemia da COVID-19 e por ter avançado com a candidatura da Finlândia à NATO.