Esta decisão foi tomada depois de ter sido anunciada a suspensão de todas as celebrações litúrgicas com presença de público a partir de sábado, seguindo as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), como contributo para travar a pandemia de Covid-19.

Assim, as celebrações, que decorrerão na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, serão duas missas - às 11h00 e às 19h15 -, mantendo-se os dois momentos do Terço, a oração mais emblemática na Cova da Iria, às 18h30 e 21h30, também em celebração fechada, a partir daquela Basílica.

“Reconhecendo que o isolamento social é uma das principais formas de prevenir o contágio, e acatando as determinações da Conferência Episcopal Portuguesa de suspender em todo o país as celebrações litúrgicas comunitárias (missas e procissões, por exemplo), o Santuário de Fátima pretende, através desta iniciativa, mitigar esse isolamento levando até às pessoas que se encontram em casa o conforto deste colo materno que aqui encontram quando se deslocam ao Santuário em peregrinação”, justificaram os responsáveis pelo templo mariano em nota hoje divulgada.

Além da suspensão de todas as celebrações comunitárias - oficiais ou privadas -, o Santuário de Fátima decidiu encerrar todos os seus espaços litúrgicos, expositivos e museológicos, mantendo-se apenas abertas as Capelas da Reconciliação e do Santíssimo Sacramento, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, e a Capelinha das Aparições.