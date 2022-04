“Este ano, a Páscoa será de ‘nova retoma’ e com as principais manifestações pascais de referência no território a finalmente saírem ‘à rua’”, comunicou a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE), que tem sede na Guarda, em comunicado.

Segundo a fonte, “a Quadragésima, as procissões, vias-sacras, as feiras de sabores e tradições, os mercados de produtos identitários voltam, assim, a ver a luz do dia, atraindo os visitantes aos centros históricos e culturais e às aldeias espalhadas por todo o território” da CIM-BSE.

“São Caminhos da Fé que podem muito bem cruzar-se com mais de seis mil quilómetros de percursos pedestres e uma vasta oferta de saúde e bem-estar, gastronómica, cultural, histórica e patrimonial”, lê-se.

O comunicado refere que, este ano, a Páscoa nas Beiras e Serra da Estrela “vai passar a ser vivida ao máximo, depois de dois anos de confinamento forçado”.

Para a CIM-BSE, o ano de 2022 “marca o regressa aos grandes eventos de referência pascais por todo o país” e o “tão esperado regresso em pleno ao território”, nesta altura do ano, “já se faz sentir”.

“O compasso de espera terminou e já são muitos os eventos alusivos à Quaresma e às tradições do sagrado que acontecem pelas aldeias e centros históricos até porque, pelas Beiras e Serra da Estrela as tradições do sagrado e da religiosidade das suas gentes, estão de tal forma arreigadas que este período pascal pretende ser vivido com intensidade entre famílias e amigos”, salienta a nota.

O território da CIM-BSE recebe nesta época procissões, eventos da Quadragésima, cerimónias do lava-pés, vias-sacras, canto dos martírios, encomendação das almas, feiras de sabores e mercadinhos da Páscoa, entre outras realizações.

A par dos eventos pascais de referência, a CIM-BSE “dá uma ajuda a quem visitar o território a definir um roteiro gastronómico, cultural, natural e saudável para uma merecida pausa na Páscoa 2022”.

Como já faziam antes da pandemia, Belmonte, Covilhã, Fundão e Sabugal voltam a celebrar a Quadragésima, consistente num ciclo de Tradições da Quaresma e Semana Santa. Todavia, a sua oferta não se esgota aqui: o Fundão, por exemplo, também organiza a festa das Cerejeiras em e o Festival “Aqui Come-se Bem”.

Falando-se em gastronomia, em Almeida, Celorico da Beira e Figueira de Castelo Rodrigo o foco estará nas tradições pascais e nos sabores dedicados aos produtos endógenos e doçaria tradicional;

No que toca a tradições específicas de Páscoa, Fornos de Algodres volta a celebrar o Domingo de Lázaro (domingo antecedente ao domingo de Ramos) em que se realiza a Procissão do Senhor dos Passos. Já em Pinhel, o período pascal condensa algumas das tradições e celebrações como o Cantar o Terço ou a Encomendação das Almas, comum a várias aldeias, durante o período da Quaresma, habitualmente cantado nos pontos mais altos das aldeias, pedindo proteção para as almas dos entes queridos.

Em Trancoso, a Queima de Judas é um dos grandes eventos no concelho, ao passo que a Guarda, sendo um concelho de profundas tradições religiosas e de fé, tem na celebração da Páscoa é a maior e a mais importante festa da Cristandade.

Se em Manteigas destacam-se as propostas de Férias da Páscoa “Fora da Toca”, Gouveia organiza o Festival Altamente – Alto Mondego Rede Cultural. A Mêda e Seia oferecem também propostas culturais e planos pascais.

“Basta aceder a Visite Serra da Estrela e idealizar o seu percurso de eleição, até porque, a Páscoa, este ano, convida a vir, ficar e a viver intensamente as histórias e saberes ancestrais, os sabores e os produtos característicos, com a cultura e o vasto património natural e edificado das Beiras e Serra da Estrela”, é referido.

A CIM-BSE é constituída por 15 municípios, sendo 12 do distrito da Guarda (Almeida, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel, Seia, Sabugal e Trancoso) e três do distrito de Castelo Branco (Belmonte, Covilhã e Fundão).