Vestuário, restauração e informática foram os setores que mais cresceram, enquanto o consumo de produtos eletrónicos e jóias diminuiu, segundo o relatório, que analisou as vendas entre o primeiro de novembro e 24 de dezembro.

O relatório da Mastercard sobre compras de fim de ano está dentro das estimativas feitas pela Federação Nacional de Retalhistas (FNR) norte-americana, que descreveu os consumidores como beneficiados pelo mercado de trabalho, mas afetados por taxas de crédito mais altas.

O crescimento das vendas no período natalício deste ano é inferior ao aumento das vendas em 2022 (5,3%) e está bem abaixo do registrado no mesmo período de 2021 (14,1%), de acordo com a FNR.

"Nesta época de festas" deste ano, "o consumidor gastou de forma deliberada", afirmou a economista-chefe do Mastercard Economics Institute, Michelle Meyer.