A NATO reúne-se hoje para avaliar as implicações do envenenamento com 'novichok' do líder opositor russo Alexei Navalny, anunciou um porta-voz da Aliança Atlântica.

A NATO tinha anunciado em comunicado uma reunião na sexta-feira "ao nível de embaixadores", sem precisar os temas na agenda. Questionado pela agência AFP, um porta-voz da NATO disse que "o anúncio da Alemanha de que Navalny foi vítima de envenenamento com 'novichok' está na agenda". Após a reunião está prevista uma conferência de imprensa do secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, cerca das 12:30 locais (11:30 em Lisboa). Na reunião, responsáveis alemães vão informar os aliados, na sequência do anúncio pelo Governo de Berlim de que dispõe de "provas inequívocas" de que o líder opositor, de 44 anos, foi envenenado com aquele o agente neurotóxico. Na quarta-feira, Stoltenberg condenou o envenenamento de Navalny e exigiu uma investigação completa e independente pela Rússia. "Consultaremos com a Alemanha e todos os aliados da NATO sobre as implicações", disse Stoltenberg. Principal opositor do Presidente russo Vladimir Putin, conhecido pelas investigações anticorrupção a membros da elite russa, Alexei Navalny, 44 anos, foi internado a 20 de agosto, em coma, num hospital de Omsk, na Sibéria, e transferido a 22 de agosto para um hospital de Berlim.