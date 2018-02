Numa entrevista à Lusa em vésperas de se deslocar a Portugal, o general Petr Pavel diz concordar com a tese que há muito tem vindo a ser defendida pelo Governo português de que outros contributos para a Aliança que não os meramente financeiros devem ser tidos em conta, mas ainda assim insta todos os Aliados a honrarem o compromisso feito na cimeira de Gales de dedicar 2% do respetivo Produto Interno Bruto (PIB) a despesas em Defesa.

“Portugal dá contributos importantes à nossa segurança comum. No terreno, as tropas portuguesas servem na brigada multinacional da NATO na Roménia. No ar, os caças portugueses têm mantido os céus seguros sobre a região do Mar Negro. No mar, os navios portugueses fortaleceram as forças marítimas da NATO. E no ciberespaço, está a ser construída em Portugal a ciberacademia”, apontou.

O general acrescentou que “Portugal também ajuda projetos de estabilização da NATO para lá das fronteiras da Aliança através da missão no Afeganistão” e, além disso, “também está a investir em capacidades fundamentais”.