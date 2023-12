Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin, reapareceu esta segunda-feira, dia de Natal, após várias semanas desaparecido e depois de uma mensagem de preocupação dos Estados Unidos, esta neste domingo.

No dia 24, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, expressou a sua preocupação com o desconhecimento do paradeiro de Alexei Navalny e exigiu ao Kremlin que o opositor russo seja libertado o quanto antes.

“Estamos profundamente preocupados com o paradeiro de Alexei Navalny, que há quase três semanas está desaparecido no sistema penitenciário da Rússia”, afirmou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos nas redes sociais.

Curiosidade, ou talvez não, Navalny reapareceu poucas horas depois.

O líder oposicionista está preso na colónia penitenciária perto da cordilheira dos Urais, no Ártico, depois de quase três semanas desaparecido, informaram hoje os seus apoiantes na rede social X.

"Encontrámos Navalny. Está na colónia prisional número 3 na cidade de Kharp", disse Kira Iarmych no X (antigo Twitter), indicando que Navalny "está bem" e que o seu advogado o visitou hoje.

Após esta notícia, os EUA reagiram mais uma vez, desta feita em comunicado, revelando estarem "profundamente inquietos" com as "condições de detenção" de Alexei Navalny.

“Congratulamo-nos com as informações pelas quais Navalny foi localizado”, declarou um porta-voz do Departamento de Estado. “No entanto, permanecemos profundamente inquietos sobre o destino de Navalny e as suas injustas condições de detenção”, indica no comunicado.