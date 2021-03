Os progressos registados na madrugada desta segunda-feira foram avançados por vários meios internacionais. De acordo com a BBC e o El País, a posição navio já foi corrigida em 80%, tendo-se afastado 102 metros da costa.

Este domingo, as equipas de resgate já tinham conseguido libertar o leme e as hélices do porta-contentores encalhado há seis dias no Canal do Suez.

O Canal do Suez, no Egito, é uma das rotas intercontinental mais usadas por navios de grande porte.