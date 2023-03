“[O reboque] está a decorrer neste momento. Está mais atrasado do que previmos. [Circula] à velocidade de segurança e o mar também está forte (…) tem de vir em segurança para não partir os cabos do reboque”, explicou, pelas 16:00, Silva Rocha, que ao final da manhã, em conferência de imprensa, estimou que a operação demorasse cerca de três horas.

Recordando que o navio não tem propulsão e que, por isso, tem de ser rebocado, o responsável da capitania estimou que chegue ao porto de Leixões, em Matosinhos, distrito do Porto, por volta das 18:00.

Segundo a Marinha Portuguesa, o alerta para o incêndio no navio-tanque Greta K, com bandeira de Malta, que se encontrava a navegar a cerca de uma milha e meia de costa, cerca de três quilómetros, junto à praia dos Ingleses, na Foz do Douro, foi dado cerca das 15:30 de terça-feira para o “Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, da Marinha”.

O navio tinha 19 tripulantes a bordo, todos de nacionalidade filipina, tendo 16 sido retirados nos últimos dias. A embarcação transporta “gasóleo e combustível destinado a aviões (jet fuel)”.

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram na quarta-feira para o “agravamento considerável” das condições meteorológicas e de agitação marítima em Portugal continental, desde as 06:00 de hoje e até ao meio-dia de sábado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha colocado sob “aviso amarelo” nove distritos do continente até sexta-feira devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

O aviso destina-se aos distritos do Porto, Aveiro, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja (costa alentejana) e Braga.

O “aviso amarelo”, o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.