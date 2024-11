Em comunicado enviado hoje à comunicação social, a Autoridade Marítima e Marinha explicam que o navio com bandeira das Ilhas Marshall (Oceânia) sofreu uma “avaria na sua máquina, ficando sem propulsão”, estando a embarcação a mais de 24 milhas náuticas (36,6 quilómetros) de distância da costa de Viana do Castelo.

“A reparação iniciou-se ontem [quinta-feira], com o embarque de uma equipa de técnicos, e prevê-se que continue durante a próxima semana, por forma a que o navio prossiga a viagem, que tem como destino Le Haver, na Normandia (França)”, refere-se no comunicado.

O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa) foi alertado esta terça-feira para a existência, ao largo de Viana do Castelo, de um navio petroleiro sem propulsão e a situação levou a “resposta coordenada de forma proativa da Marinha com a Autoridade Marítima Nacional para acompanhar a situação do Nissos Rhenia, com Bandeira das ilhas Marshall, que transporta mais de 150 mil litros de gasóleo, possui mais de 330 metros de comprimento e 60 metros de boca (largura)”.

A Marinha enviou a NRP António Enes, uma corveta com a missão de vigilância, busca e salvamento, para junto da posição do navio à deriva.

“Ao chegar ao local (…) desenvolvendo as ações necessárias para apoiar o petroleiro, nomeadamente contacto com o navio, monitorização da navegação na área e preservação da segurança de todos os navios nas proximidades” e o reboque do navio, com 28 tripulantes, iniciou-se esta quinta-feira.

As autoridades estimam que os arranjos terminem “no final da próxima semana”.