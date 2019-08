O governante complementou que a região também tem vindo a colocar nas reuniões mantidas “questões e aspetos que quer ver asseguradas”.

“Não devemos de forma prudente estar a avançar nem estar a dialogar sobre condições do mesmo acordo”, vincou Pedro Calado, concluindo que o objetivo é ter o processo concluído até o final do ano.

Sublinhou que a Madeira tem “interesse em assegurar negociação o mais rápido possível”.

A notícia das negociações com a Raynair foi hoje veiculada pelos dois matutinos da Madeira.

Na quarta-feira, a secretária de Estado do Turismo reuniu-se com a Ryanair, em Dublin, para debater “a competitividade” do aeroporto de Faro, nomeadamente com a manutenção da base, bem como alargar a presença da companhia aérea ao Funchal.

Em declarações à Lusa, Ana Mendes Godinho adiantou que o Governo está “a trabalhar para manter a competitividade do aeroporto de Faro, concretamente no inverno, e combater a sazonalidade, trabalhando com todas as companhias aéreas e criando as condições para que os aeroportos de Faro e do Funchal tenham capacidade de facto de manter a competitividade aérea ou até reforçar”, destacou.