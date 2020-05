O responsável admitiu, durante uma audição com a Comissão Parlamentar sobre as Relações Futuras com a UE, que a pandemia de covid-19 afetou as negociações, levando a um atraso de “uma semana ou duas” devido à alteração do calendário das reuniões.

“Ainda estamos numa fase de apresentar posições, de explicar um ao outro as posições, a identificar áreas de convergência e divergência”, revelou Frost, que disse que gostaria de estar num ponto em que se estivesse “a tentar verdadeiramente avançar”, mas admitiu que as duas partes ainda não chegaram a essa fase.

Tanto David Frost como o homólogo europeu, Michel Barnier, estiveram em isolamento em março por terem sido infetados com o novo coronavírus, o que levou ao cancelamento de uma ronda prevista para meados de março, tendo apenas sido retomadas um mês mais tarde, a 20 de abril, por videoconferência.

“A principal dificuldade é a dificuldade de replicar em vídeo o que acontece numa negociação verdadeira [cara a cara]. É possível fazer até certo ponto, mas há certas coisas que não é possível”, disse.