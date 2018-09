“Há um tempo discutia-se muito até onde ia a autonomia do grupo parlamentar. Havia quem defendesse que era quase total e que podia, através das suas reuniões, definir as ideias que entendesse. Isso não é de todo verdade, nem pode ser assim”, defendeu Fernando Negrão, na intervenção de abertura da Universidade de Verão do PSD, que decorre até domingo em Castelo de Vide, distrito de Portalegre.

Para Negrão, se a bancada social-democrata “é a primeira linha de ataque no combate político” ao Governo, que "vocaliza a estratégia" social-democrata, o PSD “tem os seus órgãos, tem a direção do partido, onde é definida a estratégia e onde está representado o grupo parlamentar”.

“É fundamental haver uma articulação entre todos os órgãos do partido para que a estratégia esteja afinada e todos falem a uma só voz”, apelou, embora salientando que “todos têm uma palavra a dizer”.

No final, Fernando Negrão salientou que tal não significa limitar a autonomia do grupo parlamentar, assegurando que continuará a levar as ideias defendidas dentro da bancada aos órgãos nacionais do partido.

“Estamos à beira de eleições, o PSD precisa de se afirmar ainda mais, falar a uma só voz é muito importante”, insistiu.