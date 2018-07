Presente no Nelson Mandela Music Tribute, a designer de moda Roselyn Silva, de 30 anos, contou à agência Lusa que o ex-Presidente sul-africano Nelson Mandela, representou "acima de tudo esperança".

Nascida em São Tomé e Príncipe e a viver desde os quatro anos em Lisboa, Roselyn Silva, acredita que a mensagem de Mandela passava por "favorecer a união e o amor" e "não alimentar o ódio".

"Estamos no festival em tributo ao Nelson Mandela onde convivemos com várias culturas, etnias, nacionalidades, e isso foi possível, porque assim como, Nelson Mandela e outros deram a voz e abraçaram uma causa que lhes custou muito, muitos até a própria vida, no caso do Nelson Mandela foram anos de vida", relatou a jovem de São Tomé e Príncipe.

Blackson Afonso, de 35 anos, natural da Angola, confessou à agência Lusa que Nelson Mandela "não foi só uma lição para os africanos, mas também para o Mundo, porque ele foi persistente e lutou pela igualdade".

Segundo Blackson Afonso, o ex-presidente da África do Sul, "abriu o caminho para o que nós somos agora".

"A prova de como ele foi importante é que hoje estamos aqui a celebrar, hoje faz 100 anos e para o ano 101 e vamos continuar a celebrá-lo, porque ele lutou por algo que todos nós acreditamos. Ele lutou pela humanidade", reforçou Blackson Afonso que vive em Lisboa desde os oito anos.