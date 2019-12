“Era uma vez...”. As histórias, por norma, começam assim. Ou talvez não. Quem o diz é quem as conta. Quem as lê. Rosana, é uma dos 548 voluntários da “Nuvem Vitória”, uma associação que nasceu em 2016 e que tem como missão contar histórias a crianças internadas em hospitais ou outras instituições de saúde. O mote: histórias infantis entre as 19h45 e as 22h00, de segunda a sexta-feira.

Esta foi uma noite igual a tantas outras. Rosana dirigiu-se ao Hospital de Cascais, uma das oito unidades (Santa Maria, São João, Centro de reabilitação de Alcoitão, Leiria, Braga, Garcia de Orta, Cascais e Casa da Fundação António Luís Oliveira) que fazem parte da “rede”. À sua espera estavam três voluntárias, Marisa, Maria João, Ana Filipa e Isabel Janela, coordenadora em Alcoitão e Cascais.

As quatro voluntárias e respetiva coordenadora de área estão inscritas numa “plataforma” que as distribui “por zonas”, explica Isabel, no átrio espelhado do Hospital de Cascais. Para ali estarem, todos os voluntários — apenas 10% são homens — passam por uma formação que lhes permite adquirir "conhecimento e contacto com os cuidados a ter, desde lavagens das mãos até aprender a contar histórias em ambiente hospitalar”, continua, no briefing ao SAPO24, antes de iniciar mais uma sessão de leitura na ala pediátrica.

Explica ainda algumas regras: “a mesma historia não é lida à mesma criança, a não ser que esta peça”. E é “quase obrigatório” refazer o stock de livros, em especial em Alcoitão, “local de presença prolongada”, evitando a “repetição”. Funcionam sempre em “duplas”, “quatro idas por mês”, adianta Isabel. Dá mais uma achega: é sempre “num período em que há mudança de turno de enfermeiras e enfermeiros, médicos e médicas e limpezas”.

Marisa, Maria João, Ana Filipa e Rosana trazem a tiracolo um saco de pano com livros. “Não pomos no chão”, por questões de higiene, diz Marisa. “Cada uma traz os seus livros. O que leio depende das crianças e idades”, acrescenta Rosana. “Quem tenha tido um acidente numa piscina não leio sobre o mar”, exemplifica.

Com um cartão de acesso pendurado ao peito (com número do cartão de cidadão e a apólice de seguro), sobem, no elevador, ao piso dois. Dirigem-se à pediatria. Tocam à campainha. Identificam-se. Percorrem um corredor de cores. Azuis, brancos, verdes, amarelos, cor-de-rosa e encarnados. Há animais e plantas nas paredes. Uma fauna e flora infantil, alegre, que nos remete para um mundo do faz de conta. Sapos, ursos, papagaios, porcos, flores e árvores, nenúfares. Quadros com seres humanos e seres efabulados. Princesas e miniaturas de Pai Natal. Tem sala de leitura e de brincadeiras. Parece uma escola.

“Será um rato?”



Apresentações feitas junto da enfermeira-chefe de serviço. É altura de vestirem a farda que servirá de cartão-de-visita junto das crianças: uma camisola azul clara com a inscrição “Nuvem Vitória”. Fazem-no num dos quartos que está, por norma, reservado aos pais que acompanham os filhos em estado de internamento. Ali, em pouco menos de 10 m2, fazem uma selfie para alimentar redes sociais. Estão preparadas para dar o seu tempo aos outros. A miúdos e graúdos.

Reúnem, de novo, com a enfermeira-chefe. A coordenadora alerta para que as conversas tidas sejam sempre com corredores abertos “para não atrapalhar uma qualquer emergência” às crianças.

São distribuídas as zonas de ação de cada uma das duplas. Maria João e Ana Filipa; Rosana e Marisa. Ficam a saber o número dos quartos, estado da criança e idades e que nesta noite ação de voluntariado resumir-se-á a quatro crianças. As histórias, pré-selecionadas, juntam-se à lista de 46 mil contadas em três anos.

Em silêncio, seguem, em sentidos opostos, cada qual para um ponto cardeal do corredor. Norte-sul. O choro de uma criança relembra-nos que estamos num hospital.

Desinfetar as mãos é um gesto que se repete em ato contínuo antes da entrada no quarto. As portas estão semiabertas. Há um truz-truz imaginário que se escuta no “boa noite, podemos entrar?”, vindo de Maria João. Entram e tiram um livro.

“Será um rato?”, de Guido Van Genechten, é a primeira viagem pela leitura. “Será um rato? Não, desapareceu... Será um pinguim ou será um macaco?, pergunta, pausadamente, Ana Filipa, à criança aconchegada no colo da mãe. “Agora vou fazer magia... uma cobra. Não gosto de cobras, afinal era um elefante”, exclama.

O monólogo não dura mais de cinco minutos. A história termina numa página de onde emerge um espelho. A criança tem visível inferioridade física e cognitiva. Verbaliza e sorri com o olhar. Fixa, em alternância, a contadora de histórias e o livro. Contorce-se à procura da aprovação da mãe, que, derretida pelas emoções, bate palmas. Aproveita o embalo e, junta as suas mãos às da filha e juntas aplaudem em jeito de agradecimento. Acenam em conjunto: até à próxima.

No quarto a lado escutam-se sons que saem de dentro de uma caixa. Ana Filipa encontrou na música a forma de vencer a barreira linguística com que se deparou. Na lotaria calhou-lhe uma mãe e um filho com meses de vida, de etnia chinesa. Em pouco mais de um minuto sai da mesma forma como entrou, num lusco-fusco que a caixa mágica ajudou a iluminar. “Não valia a pena insistir”, confidencia.

“A grande fábrica das palavras”



Por instantes, a magia da história, do conto, da leitura, das palavras soltas e soletradas, vence a tecnologia de um tablet ou telemóvel. Partilham mais que a soma de palavras. O like assume a forma de sorrisos. De filhos, pais e mães, assim como das voluntárias da “Nuvem Vitória”, associação criada por Fernanda Freitas, ex-jornalista, que acumula o cargo de presidente e voluntária, e que impactou “mais de 26 mil internamentos”, informa a associação que em 2018 viu o Lidl, através de uma campanha solidária de natal, contribuir com 148 mil euros, verba que permitiu o alargamento do núcleo de contadores de histórias em Braga, Almada e Cascais.