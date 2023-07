"11 de 13 bebés estão “colonizados” com a bactéria", disse à SIC Notícias, André Graça, diretor de Neonanotologia do Hospital Santa Maria, uma unidade de cuidados intensivos de recém-nascidos.

"Estamos a testar a cada três dias para avaliar os casos de colonização de cada um deles. A única maneira de controlar o surto é fechar a novas admissões", disse.

“Somos uma unidade que recebe doentes recém-nascidos de outras unidades de todo o país e agora vai deixar de receber esses doentes. Mas trabalhamos em rede e, com certeza, que esses doentes serão encaminhados para outros hospitais”.

“Neste momento, o plano de contingência é não receber novos doentes para evitar colonização da bactéria. Por isso, não haverá novas admissões na unidade por agora”, assegurou o diretor.

Não é a primeira vez que esta bactéria aparece no hospital, contudo, é a primeira vez que acontece na unidade de neonanotologia, disse ainda o médico.

“Os bebés positivos estão clinicamente estáveis e o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do CHULN está a acompanhar a situação de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde”, adiantou à Lusa o centro hospitalar.

Segundo referiu, o serviço de neonatologia do hospital os bebés “não foram nem vão ser transferidos” para outros hospitais.

“A resposta nesta área é assegurada por meios internos do CHULN e através de articulação com a rede durante os procedimentos de boas práticas necessários para resolver a situação”, garantiu.

(notícia atualizada às 19h39)

* com Lusa