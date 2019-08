Paula Rego, empresária de 20 anos, proprietária daquela queijaria criada há três anos na ilha de São Miguel, explicou à agência Lusa que vão ser abertas inscrições para quem quiser ordenhar os animais e beber leite fresco.

“Os turistas e os locais vão ter a oportunidade de tirar o leite das vacas, provar o produto fresco do dia, o nosso queijo e o bolo lêvedo", tradicional das Furnas, disse a empresária, acrescentando que os clientes podem também conhecer a Lola, uma cabra que é a “mascote da exploração”.

Criar uma queijaria foi a forma encontrada pela jovem de gerar uma mais-valia para a exploração agrícola da família, face às dificuldades com que os produtores dos Açores estão a enfrentar na sequência do desmantelamento das quotas leiteiras por parte da União Europeia e consequente queda do preço do leite.

A jovem empresária - que não abdica desde a infância de ordenhar as vacas do pai - refere que este projeto pretende "promover a interatividade com todo o processo", que contempla também uma viagem à queijaria para os clientes aprenderem como se faz o queijo.