“Estamos a viver tempos difíceis. No meio de uma guerra em Gaza que continua com toda a força. Além disso, continuamos com esforços incansáveis para trazer de volta os nossos reféns, mas também nos preparamos para desafios de outras frentes”, anunciou Netanyahu numa visita a uma base aérea.

No âmbito dos avisos de Teerão sobre uma eventual resposta ao ataque israelita, há uma semana, ao seu consulado na capital síria, que causou cerca de 15 mortos, incluindo vários comandantes militares, Netanyahu sublinhou que a ação com base no “princípio simples” de haver resposta a qualquer ataque.

“Estamos prontos para cumprir a nossa responsabilidade pela segurança de Israel, na defesa e no ataque”, avisou o governante, em sintonia com outros membros do seu governo, que nos últimos dias também se pronunciaram nesse sentido.

O exército israelita iniciou uma ofensiva militar contra a Faixa de Gaza em resposta aos ataques realizados em 07 de outubro pelo Hamas, no sul de Israel, que deixaram 1.200 mortos e cerca de 240 reféns.

Desde então, as autoridades do Hamas relataram a morte de mais de 33.400 pessoas, incluindo cerca de 450 palestinianos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, devido às ações das forças de segurança e dos colonos israelitas.