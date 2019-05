O desfecho é inédito na história política de Israel. Benjamin Netanyahu, do Likud, vencedor das eleições de 9 abril, falhou as negociações para a formação de um governo de coligação com maioria absoluta de 61 dos 120 deputados do Knesset.

Netanyahu, 69 anos, 13 dos quais no poder, tinha até à meia-noite desta quinta-feira (22h00 desta quarta-feira em Portugal Continental) para formar governo.