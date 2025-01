Vários centímetros de neve caíram em Inglaterra e no País de Gales no sábado à noite, noticiou a agência francesa AFP.

Em West Yorkshire (norte de Inglaterra), o solo estava coberto por 12 centímetros de neve hoje de manhã, segundo a agência meteorológica britânica Met Office.

Até 40 centímetros de neve caíram em algumas áreas acima de 300 metros.

O aeroporto de Manchester (norte) informou nas redes sociais pouco depois das 07:00 (mesma hora em Lisboa) que as pistas continuavam fechadas.

“As operações serão retomadas logo que possível”, declarou a operadora do aeroporto, aconselhando os passageiros a contactar as companhias aéreas.

No aeroporto de Liverpool (norte), as equipas estavam “a trabalhar arduamente para desimpedir a pista”, que também se encontrava encerrada.

A cidade acolhe hoje à tarde o jogo Liverpool-Manchester United, da liga inglesa de futebol.

O tráfego foi retomado nos aeroportos de Birmingham e Bristol, onde as pistas tinham sido encerradas durante a noite.

A neve estava também a afetar o tráfego rodoviário, tendo sido encerradas várias estradas e autoestradas no norte de Inglaterra durante a noite.

A eletricidade foi cortada em várias casas em Inglaterra e no País de Gales.

A agência de meteorologia previu que a situação melhore hoje em várias regiões de Inglaterra.

A neve e a geada também provocaram atrasos e cancelamentos de voos em aeroportos da Alemanha, incluindo Munique (sudeste), Frankfurt (oeste) e Estugarda (sudoeste), segundo a agência espanhola EFE.

O Serviço Meteorológico Alemão alertou para uma “situação meteorológica extremamente grave”, com previsão de chuva gelada durante o dia, após a queda de neve durante a noite.

Uma frente quente que atravessa o país vinda do sudoeste é responsável pelo risco de gelo negro, a camada de gelo vítreo que se forma nas estradas e que constitui um perigo para o tráfego automóvel.

Em vários aeroportos alemães havia hoje de manhã restrições devido à neve e às pistas escorregadias.

Foram canceladas 120 descolagens e aterragens das cerca de 1.090 previstas para domingo em Frankfurt, o maior aeroporto alemão, situado no oeste do país.

“As pistas de descolagem e de aterragem têm de ser desimpedidas e o degelo dos aviões é também mais complexo e exigente”, disse um porta-voz à AFP.

Em Munique (sul), 35 voos foram cancelados por precaução no sábado à noite, de um total de 750 partidas e aterragens previstas no segundo maior aeroporto alemão, segundo um porta-voz.

As perturbações começaram mesmo na sexta-feira à noite no aeroporto de Berlim-Brandemburgo, com 30 voos interrompidos, 17 dos quais foram cancelados devido às condições de gelo na capital alemã.

O aeroporto de Estugarda também estava a sofrer atrasos porque os aviões tinham de ser descongelados.