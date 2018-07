"O Centro Nicaraguense de Direitos Humanos (Cenidh) condena a demissão arbitrária de aproximadamente 40 médicos de diferentes especialidades e técnicos do hospital Oscar Danilo Rosales (Heodra)", da cidade de León, disse o grupo.

A decisão viola o "direito ao trabalho e o único responsável por este atropelo é o presidente Daniel Ortega, que pretende manter funcionários públicos submetidos ao seu sistema corrupto", criticou o Cenidh em comunicado.

Os funcionários foram demitidos do hospital, vinculado ao Ministério da Saúde, "sem qualquer justificação legal", denunciaram os próprios envolvidos.

As demissões aconteceram porque "dizem que fomos solidários e apoiamos" a luta do povo, disse à AFP o chefe do departamento de cirurgia e endoscopia do hospital, Javier Pastora, ele próprio um dos demitidos.

O médico, que trabalhava há 33 anos no sistema público de saúde, informou que entre os demitidos há pelo menos oito médicos especialistas, três enfermeiras e um técnico de laboratório.