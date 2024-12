O tribunal rejeitou esta quarta-feira, 18 de dezembro, os recursos de Nicolas Sarkozy e tornou definitiva a condenação inédita do antigo chefe de Estado por corrupção e tráfico de influências a três anos de prisão, um dos quais a cumprir pena com pulseira eletrónica, com três anos de inelegibilidade.

Estas penas, até agora suspensas, serão aplicadas e o ex-presidente, de 69 anos, será presente a um juiz de execução de sentenças para colocação de pulseira eletrónica, avança o jornal francês Le Monde.

“Nicolas Sarkozy irá obviamente cumprir a sanção pronunciada, que agora é definitiva”, disse o seu advogado, Spinosi, à agência France-Presse. Mas o ex-presidente irá “aproveitar o Tribunal Europeu” dos Direitos Humanos (TEDH) nas próximas semanas, especifica o advogado, "para obter a garantia dos direitos que os juízes franceses lhe negaram”. Isso não impede, no entanto, a execução das sanções impostas.

A decisão sobre este caso, também conhecido por caso Bismuth, surge no momento em que o antigo chefe de Estado francês deverá comparecer em tribunal, em Paris, a partir de 6 de janeiro, durante quatro meses, no âmbito de um processo por suspeita de financiamento ilícito da sua campanha presidencial de 2007.

No caso Bismuth, o antigo chefe de Estado tinha celebrado um “pacto de corrupção” com Gilbert Azibert, magistrado sénior do Tribunal de Cassação, em 2014, ao lado do seu histórico advogado Thierry Herzog, para que este transmita informações e tentasse influenciar com a promessa de “ajuda” para um cargo honorário no Mónaco.

Os três homens receberam a mesma sentença, com o advogado proibido de usar togas pretas durante três anos.

Desde o início todos alegaram inocência e interpuseram recursos que foram apreciados em audiência no dia 6 de novembro, após a qual a decisão foi reservada.

Além disso, durante anos, o lado de Sarkozy acreditou, que a Procuradoria Financeira Nacional lhe “escondeu” injustamente uma investigação paralela, destinada a expulsar um informante que alegadamente informou o antigo presidente e o seu advogado de que estavam a ser escutados via telefone. Os advogados também contestaram a legalidade das escutas telefónicas no cerne do caso, assunto já debatido diversas vezes neste caso.

O advogado do antigo presidente invocou uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de 16 de junho de 2016: “Nicolas Sarkozy não pode ser condenado criminalmente com base nas trocas que teve com o seu advogado” , porque não podem ser “usadas contra ele” , disse.