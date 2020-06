O partenolídeo existe na matricária, planta herbácea originária do sudoeste da Europa que se encontra frequentemente nas margens dos rios e rochedos e à qual são apontadas propriedades que permitem diminuir a frequência, intensidade e duração das enxaquecas.

Os autores do estudo consideram que o uso desta substância natural pode vir a ser promissor para tratar com mais eficácia e mesmo evitar a formação de metástases no cérebro, em particular em doentes com cancro do pulmão que fumaram ou continuam a fumar.

Atualmente, as metástases no cérebro nestes doentes são tratadas com radioterapia.

Os resultados do estudo foram publicados na revista médica Journal of Experimental Medicine e divulgados em comunicado pelo centro médico e académico Wake Forest Baptist, ao qual pertence a Faculdade de Medicina de Wake Forest.